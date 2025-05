Ministro de Justiça tcheco renuncia após aceitar doação de traficante

O ministro de justiça tcheco, Pavel Blazek, apresentou sua renúncia nesta sexta-feira (30) após receber críticas por aceitar quase um bilhão de coroas tchecas (R$ 228 milhões) em bitcoins de um traficante de drogas.

O ministério de Blazek recebeu o dinheiro de um homem que tinha cumprido quatro anos de prisão por peculato, tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Blazek disse que os tribunais nunca demonstraram que o dinheiro era procedente de atividades ilegais.

"Não tenho conhecimento de nenhum ato ilegal. Mas não quero manchar a reputação do governo de coalizão", declarou na sexta-feira no X.

A polícia investiga a doação por suspeitas de abuso de poder e lavagem de dinheiro.

Blazek, de 56 anos, é membro do Partido Cívico Democrático (ODS) do primeiro-ministro Petr Fiala, que lidera o governo de coalizão de centro-direita formado após as eleições de 2021.

A oposição pediu a renúncia de Blazek após a divulgação, na quarta-feira, da informação sobre a doação.

O primeiro-ministro declarou estar convencido de que Blazek agiu "de boa-fé" e estimou que sua renúncia era uma "decisão responsável".

A República Tcheca, um país com 10,9 milhões de habitantes, membro da União Europeia e da Otan, terá eleições gerais em outubro.

O movimento de oposição ANO, liderado pelo ex-primeiro-ministro bilionário Andrej Babis, soma mais de 30% das intenções de voto nas pesquisas, à frente do ODS, que tem cerca de 20%.

