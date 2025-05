Ancelotti é o 'melhor' para recolocar Brasil no topo, opina Zico

O histórico de Carlo Ancelotti para tirar o melhor dos jogadores brasileiros o torna o mais indicado para recolocar a Seleção Brasileira no topo, disse em entrevista à AFP o ídolo do Flamengo Zico.

Ancelotti prometeu guiar o Brasil rumo ao título na Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, depois de se tornar o primeiro treinador estrangeiro à frente da Seleção em seis décadas.

No Real Madrid, o italiano comandou jogadores brasileiros como Vinícius Júnior, ajudando a transformar o jovem de 24 anos em uma das maiores estrelas da liga espanhola.

Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol, acredita que a compreensão e experiência de Ancelotti fazem dele o nome ideal para o cargo.

"Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um treinador campeão com jogadores brasileiros em várias equipes, sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em uma posição para ajudá-los", disse o 'Galinho' em entrevista à AFP no Japão, onde trabalha como conselheiro do Kashima Antlers.

"Ele tem uma grande compreensão, ama o futebol e seu olhar sobre o futebol está muito alinhado com o pensamento brasileiro", acrescentou Zico. "Por isso, acredito que ele pode ter sucesso, pode ajudar os jogadores brasileiros a prosperar com seu conhecimento, habilidade e experiência".

Aos 65 anos, Ancelotti conquistou cinco Ligas dos Campeões e já dirigiu os maiores clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Milan e Bayern de Munique. Nessa nova etapa, assume pela primeira vez uma seleção, o primeiro não estrangeiro no Brasil desde 1965.

Para Zico, os técnicos brasileiros, antes sempre com forte presença em centros como África, Arábia Saudita e Japão, já não estão em alta no mercado mundial.

- Classificação ainda em jogo -

Zico, que já trabalhou como treinador em vários países, acredita que a CBF tinha poucas opções além de buscar um candidato estrangeiro.

"Não é um bom momento para os técnicos brasileiros, não só no Brasil, mas em todo o mundo", disse. "Quando se trata da Seleção Brasileira, se você vai trazer alguém, traz o melhor. No meu modo de ver, o Brasil trouxe o melhor. Para mim, é o melhor, então não vejo do que reclamar".

O Brasil ainda precisa garantir sua vaga na Copa de 2026, e atualmente ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Ancelotti é o quarto técnico que assume a Seleção desde a saída de Tite, após a eliminação nas quartas de final do Mundial de 2022, no Catar..

O italiano terá caminho complicado até a classificação, com jogos na altitude no Equador e na Bolívia, mas Zico acredita que o Brasil pode ser um dos principais candidatos ao título mundial se evitar o impensável e garantir sua vaga na Copa.

"Acho que o Brasil tem uma oportunidade se Ancelotti conseguir fazer um bom trabalho no pouco tempo que ele tem", disse. "Acho que o Brasil pode se tornar um dos candidatos ao título. Por que não? Não vejo nenhuma equipe no mundo hoje como favorita".

