Governo Trump publica lista de cidades que obstruem sua política migratória

O governo americano publicou, nesta quinta-feira (29), uma lista de mais de 500 condados, cidades e estados que, segundo a Casa Branca, são obstáculos para a política migratória de Donald Trump.

O republicano ganhou as eleições em novembro graças em parte a suas promessas de combater o que considera uma "invasão" de migrantes e se propõe a expulsar todos aqueles que entraram sem visto.

Como parte da iniciativa, os republicanos querem adotar medidas contra as chamadas "cidades santuário", que geralmente proíbem autoridades de informar os agentes federais sobre migrantes indocumentados se eles correm risco de deportação.

Em 28 de abril, Trump emitiu um decreto no qual anunciou que seria publicada "uma lista de estados e jurisdições locais que obstruem a aplicação das leis federais de imigração".

"Esta é uma insurreição sem lei contra a supremacia da lei federal e a obrigação do governo federal de defender a soberania territorial dos Estados Unidos", diz o decreto.

Nesta quinta-feira, o Departamento de Segurança Interna (DHS) divulgou uma lista de mais de 500 estados, cidades e condados que acusa de "obstruir intencional e vergonhosamente a aplicação das leis federais de imigração".

A lista inclui cidades como San Francisco, San Diego, Las Vegas, Nova York, Santa Fé e Filadélfia, entre muitas outras.

"Esses políticos das 'cidades santuário' estão colocando os americanos e nossas forças policiais em perigo para proteger criminosos estrangeiros ilegais e violentos", disse a chefe do DHS, Kristi Noem, em um comunicado.

O DHS exige que essas jurisdições "revisem e modifiquem imediatamente suas políticas".

Aquelas que violarem as ordens correm o risco de perder o financiamento federal.

"É verdade que o governo federal tem jurisdição exclusiva sobre a imigração", mas nada obriga os governos estaduais ou locais a participar ou cooperar "na aplicação da lei federal de imigração", porque isso "exigiria uma lei do Congresso", explicam os professores Benjamin Gonzalez O'Brien, da Universidade de San Diego, e Loren Collingwood, da Universidade do Novo México, na plataforma The Conversation.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump tentou revogar os subsídios federais das "cidades santuário". O caso chegou à Suprema Corte, mas o governo de seu sucessor, o democrata Joe Biden, pediu que ele fosse arquivado.

erl/arm/lm/am