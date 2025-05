Wall Street fecha em alta, de olho na Nvidia e na incerteza tarifária

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (29), esquivando-se dos vaivéns legais relacionados às tarifas alfandegárias impostas pelo governo americano e tirando proveito dos resultados sólidos da gigante Nvidia.

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, subiu 0,28%, fechando a 42.215,7 pontos, enquanto o eletrônico Nasdaq avançou 0,39%, a 19.175,87 pontos. O índice ampliado S&P 500 - das 500 principais empresas - subiu 0,40%, a 5.912,17 pontos.

As ações da Nvidia subiram 3,3%, após a fabricante de microchips reportar ganhos trimestrais surpreendentes de 18,8 bilhões de dólares (R$ 106,3 bilhões), apesar do impacto bilionário dos controles à exportação, impostos pelo governo americano.

Enquanto isso, as novas políticas comerciais do governo do republicano Donald Trump se depararam com um novo desafio, pois o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos bloqueou a maioria das tarifas estendidas que a Casa Branca havia anunciado semanas atrás.

Menos de 24 horas depois, uma corte de apelações manteve as tarifas temporariamente, enquanto analisa o litígio.

O avanço moderado do mercado nesta quinta reflete a preocupação de que as últimas ações judiciais possam prolongar as incertezas sobre as questões comerciais, segundo Art Hogan, analista da B. Riley Wealth Management.

"Simplesmente prolonga o drama da guerra comercial", afirmou Hogan.

Entre os destaques das perdas esteve a Best Buy, que caiu 7,3% depois que a rede varejista de eletrônicos reduziu seu prognóstico de resultados para todo o ano devido ao aumento das tarifas.

