Estado Islâmico reivindica primeiro ataque desde a queda de Assad na Síria

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta quinta-feira (29), seu primeiro ataque na Síria contra as novas autoridades desde a queda do presidente Bashar al Assad, segundo o SITE e uma ONG.

O Grupo de Inteligência SITE, especializado no monitoramento de sites islamistas, informou que esta é a primeira reivindicação de um ataque do EI contra o novo governo na Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) indicou que uma pessoa morreu durante o ataque e três soldados do Exército sírio ficaram feridos quando sua patrulha foi atingida pela explosão de uma mina detonada à distância na quarta-feira.

nad/jhb/eg/nn/am