Trump acusa chefe do Fed de cometer 'erro' ao resistir aos cortes das taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, para que reduza as taxas de juros durante uma reunião entre os dois nesta quinta-feira (29), informou a Casa Branca.

Trump "acredita que o presidente do Fed comete um erro ao não reduzir as taxas de juros" porque isso coloca os Estados Unidos "em desvantagem econômica em comparação com a China e outros países", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

