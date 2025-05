Cinco corpos de supostos músicos desaparecidos são encontrados no México

As autoridades mexicanas reportaram nesta quinta-feira (29) a descoberta de cinco cadáveres que supostamente pertencem aos integrantes de um grupo musical cujo paradeiro era desconhecido desde domingo, informou o governo do estado de Tamaulipas (nordeste).

"As investigações levaram a uma área onde foram encontrados cinco corpos sem vida, que, de acordo com características preliminares, poderiam corresponder" aos membros do grupo musical Fugitivo, disse o porta-voz da segurança do Estado em uma mensagem em suas redes sociais.

Um comunicado da promotoria com maiores detalhes sobre as investigações é esperado "nas próximas horas" acrescentou o porta-voz de Tamaulipas, um estado que faz fronteira com os Estados Unidos e é atingido por grupos criminosos violentos.

Os músicos desaparecidos eram cinco homens, entre 20 e 40 anos, que foram vistos pela última vez no domingo, quando entraram em um bar na cidade de Reynosa.

Os artistas foram contratados para tocar em um estabelecimento no centro da cidade, mas, ao chegarem, perceberam que se tratava de um terreno baldio, de acordo com seus parentes, que relataram o desaparecimento às autoridades.

A irmã de um dos músicos, que pediu para não ser identificada por questões de segurança, informou que havia recebido ligações de extorsão após o desaparecimento. Ela também relatou o roubo de dois veículos pertencentes ao grupo.

Os membros da família, juntamente com colegas de outros grupos musicais, realizaram um protesto na quarta-feira em frente à prefeitura de Reynosa e depois bloquearam a ponte internacional que liga Reynosa à cidade de Pharr, no Texas.

Os músicos mexicanos têm sido alvo de ameaças de grupos do crime organizado que, muitas vezes, os pagam para compor e executar músicas que exaltam as vicissitudes de seus líderes, conhecidas como 'narcocorridos'.

Outros artistas mexicanos de renome internacional, como o grupo Los Ángeles Azules e as bandas de rock Molotov e Café Tacvba, também foram alvos de crimes, com seus equipamentos e instrumentos roubados.

