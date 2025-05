Cientistas acreditam ter encontrado novo planeta anão no sistema solar

Buscavam o misterioso "nono planeta". Mas em vez disso, um grupo de cientistas americanos acredita ter descoberto um novo planeta anão do sistema solar.

Há 20 anos, os astrônomos especulam com a possibilidade de um nono planeta remoto, com uma massa até dez vezes superior à da Terra, que teria escapado de todas as observações.

Suas suspeitas decorrem da trajetória orbital peculiar das rochas geladas no cinturão de Kuiper, que poderia ser explicada pela atração gravitacional de um grande corpo celeste.

Em busca desse mundo misterioso, cuja existência é objeto de debate científico, um trio de astrônomos americanos afirma ter descoberto um novo candidato ao título de planeta anão.

Batizado de 2017 OF201, esse objeto mede cerca de 700 quilômetros de diâmetro, de acordo com um estudo preliminar publicado na semana passada, que ainda não foi avaliado por outros cientistas.

É três vezes menor que Plutão, mas grande o suficiente para se enquadrar na categoria de planeta anão, disse à AFP o principal autor do estudo, Sihao Cheng, do Instituto de Estudos Avançados de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Esse corpo celeste está atualmente três vezes mais distante da Terra do que Netuno. Mas sua órbita extremamente alongada o leva 1.600 vezes mais longe do que a distância entre o nosso planeta e o Sol, até a nuvem de Oort na borda do sistema.

Durante essa jornada de 25.000 anos, o objeto só pode ser observado da Terra durante 0,5% do tempo, o que equivale a um século.

- Cinco planetas anões -

“Está ficando cada vez mais fraco”, observa Cheng. Para ele, essa descoberta sugere que pode haver “várias centenas de objetos semelhantes em órbitas semelhantes” no cinturão de Kuiper.

Os pesquisadores agora estão pedindo tempo para alinhar os telescópios James Webb, Hubble e Alma com sua nova descoberta.

Um astrônomo amador californiano de 23 anos, Sam Deen, já havia conseguido rastrear o possível planeta anão em bancos de dados antigos.

“O OF201 é, na minha opinião, provavelmente uma das descobertas mais interessantes do sistema solar externo em uma década”, disse ele à AFP.

Nosso sistema solar tem atualmente cinco planetas anões. Entre eles, o mais conhecido é Plutão, descoberto em 1930 e considerado por muito tempo o nono planeta.

Entretanto, em 2006, ele foi rebaixado ao status de planeta anão, especialmente por causa de seu tamanho, que é menor do que a lua.

Quando os pesquisadores modelaram a órbita do 2017 OF201, descobriram que ele não seguia a mesma tendência de reagrupamento de objetos semelhantes no cinturão de Kuiper. Isso pode enfraquecer a hipótese de um nono planeta maciço que atrai essas rochas. O cientista Cheng diz que são necessários mais dados para comprovar isso.

Essa “descoberta formidável” e outras semelhantes significam que “o argumento inicial para a existência de um nono planeta está ficando cada vez mais fraco”, diz Samantha Lawler, pesquisadora da Universidade canadense de Regina.

“Estamos em uma época em que os grandes telescópios podem ver quase até os confins do universo”, mas nosso ‘quintal’ é, em grande parte, um mistério, diz Cheng.

O astrônomo espera obter respostas sobre o nono planeta com o Observatório Vera Rubin, que deve entrar em operação este ano no Chile.

“Acho que teremos que nos perguntar sobre sua existência ainda por muito tempo”, diz Sam Deen.

