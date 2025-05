Filho de Tiger Woods conquista seu primeiro título juvenil de golfe

O filho de 16 anos do astro do golfe Tiger Woods, Charlie, conquistou nesta quarta-feira (28) seu primeiro título na Associação Americana Juvenil de Golfe (AJGA).

Com três tacadas de vantagem sobre seus adversários, Charlie conseguiu uma pontuação final de 66 (seis abaixo do par) para vencer o torneio Team TaylorMade Invitational, disputado no Streamsong Resort Black Course, em Bowling Green (Flórida).

Foi a primeira vitória em cinco eventos disputados no circuito da AJGA para o filho de Tiger Woods, vencedor de 15 Grand Slams.

O torneio teve quatro dos cinco melhores do ranking juvenil e 60 integrantes do Top 100. Woods ocupava a 606ª posição na classificação da AJGA, mas depois do título nesta quarta-feira deve entrar no Top 15.

