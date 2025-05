Trump diz ter advertido Netanyahu contra ataque ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta quarta-feira (28), ter advertido o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, contra qualquer ataque ao Irã por não considerar a medida "apropriada" em meio às negociações sobre um acordo nuclear com Teerã.

Os dois países, em conflito há quatro décadas e sem relações diplomáticas, iniciaram negociações com a mediação de Omã em 12 de abril.

Estas são as primeiras negociações neste nível desde que Washington se retirou, em 2018, durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), do acordo internacional alcançado três anos antes entre Teerã e as principais potências para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções.

Nesta quarta-feira, o Irã anunciou que poderia autorizar uma visita de inspetores americanos da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), um organismo de controle nuclear da ONU, se um acordo com os Estados Unidos for alcançado.

Israel ameaça repetidamente o Irã, seu arqui-inimigo, com uma ação militar. A imprensa americana noticiou na semana passada que Israel está se preparando para atacar as instalações nucleares iranianas.

Trump não descartou uma ação militar, mas quer deixar espaço para a negociação.

"Sim, eu fiz isso", disse Trump a jornalistas que lhe perguntaram se havia dito a Netanyahu para não tomar medidas militares durante o telefonema que mantiveram na semana passada.

"Disse que não acho que seja apropriado, estamos tendo conversas muito boas com eles”, explicou. “Estamos muito perto de uma solução", avaliou o presidente.

"Acho que eles querem chegar a um acordo, e se pudermos chegar a um acordo, muitas vidas serão salvas", acrescentou o republicano.

As grandes potências ocidentais e Israel, considerado por especialistas como o único país com armas nucleares no Oriente Médio, acusam há muito tempo Teerã de tentar se equipar com armamento nuclear.

O Irã nega e insiste em afirmar que seu programa nuclear tem apenas fins civis.

dk/bjt/erl/mel/ic/mvv