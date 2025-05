São Paulo vence Talleres (2-1) e avança como 1º do Grupo D da Libertadores

O São Paulo venceu o argentino Talleres por 2 a 1 nesta terça-feira (27) no Morumbi, e se classificou para as oitavas de final da Libertadores como primeiro colocado do Grupo D com 14 pontos, após quatro vitórias e dois empates.

José Sabino abriu o placar aos 26 minutos para os donos da casa e Federico Girotti empatou para os visitantes na reta final do primeiro tempo (39').

Quase no fim da partida (84'), Luciano marcou um golaço que garantiu a vitória são-paulina.

A boa campanha do tricolor paulista contrasta com o desempenho irregular no Brasileirão, onde está em 13º, a dez pontos do líder Palmeiras.

Já o Talleres encerra sua participação na Libertadores em último lugar do grupo.

Em Assunção, no Paraguai, o Libertad, segundo colocado da chave com 9 pontos e também classificado antecipadamente para as oitavas de final, empatou em 2 a 2 com o Alianza Lima, que garantiu o terceiro lugar (5) do grupo e avançou à repescagem para acessar as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Óscar "Tacuara" Cardozo, de pênalti (45'+5) e Iván Ramírez marcaram os gols do 'Gumarelo', enquanto os também experientes Paolo Guerrero (28') e Erick Castillo (42') marcaram para o Alianza.

cl/raa/aam