Wall Street sobe aliviada por respiro na guerra comercial

A Bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta terça-feira (27), otimista com a perspectiva de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, um dia antes dos resultados da Nvidia.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,78%; o tecnológico Nasdaq, 2,47%; e o amplo S&P 500, 2,05%.

"Acabamos de assistir a uma boa recuperação, com o retorno do otimismo comercial", resumiu para a AFP Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado na sexta-feira impor tarifas de 50% sobre as importações europeias a partir de 1º de junho, afirmando que as negociações não chegavam "a lugar nenhum".

No domingo, aceitou adiar a data de aplicação das tarifas até 9 de julho, após uma conversa por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Para Kourkafas, trata-se de “um passo importante que indica que há margem para negociação".

"Acabei de saber que a União Europeia propôs rapidamente datas de reunião. É um avanço positivo", disse Trump nesta terça-feira em sua rede Truth Social.

"Os investidores respiram aliviados ao ver que a situação na Europa se acalmou em vez de piorar", declarou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Além disso, "a primeira alta mensal na confiança dos consumidores desde novembro reforça o sentimento positivo" em Wall Street, destacou José Torres, da Interactive Brokers.

Segundo a associação profissional Conference Board, a confiança subiu para 98 pontos, 12,3 pontos acima da medição do mês anterior, após cinco meses consecutivos de queda. O resultado se deve ao aumento da confiança tanto na situação econômica atual quanto futura.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos caiu para 4,45%, em comparação aos 4,51% do fechamento de sexta-feira (segunda-feira foi feriado nos EUA).

A partir de agora, "todos os olhos estarão voltados para a Nvidia", advertiu Sarhan, já que o grupo publicará seus resultados na quarta-feira após o fechamento das operações.

O grupo Trump Media caiu (-10,38% a 23,05 dólares) depois de anunciar que buscará arrecadar cerca de 2,5 bilhões de dólares para constituir uma reserva de bitcoins, algo que não convenceu os investidores.

