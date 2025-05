Quatro pessoas em estado grave após atropelamento durante comemorações do Liverpool

Quatro pessoas continuam hospitalizadas em estado grave nesta terça-feira (27), um dia após um carro atropelar a multidão que comemorava o título de campeão inglês do Liverpool, um incidente que deixou quase 50 feridos.

"Ainda há quatro pessoas hospitalizadas em estado grave e esperamos que se recuperem muito, muito rápido", declarou Steve Rotheram, prefeito da região de Liverpool, no norte da Inglaterra.

O atropelamento na segunda-feira à noite provocou a hospitalização de 27 pessoas. Quatro crianças estão entre os feridos, uma delas em estado grave, segundo os serviços de emergência.

Apesar de uma chuva torrencial, centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas da cidade para celebrar o título do Liverpool na Premier League após a disputa, no domingo, da 38ª e última rodada da competição.

Quando o desfile estava prestes a terminar, por volta das 18h00 locais (14h00 de Brasília), um veículo atropelou a multidão. O motorista, "um homem branco britânico, de 53 anos, da região de Liverpool", foi detido, informou a polícia.

A força de segurança descreveu o atropelamento como um incidente "isolado" que "não está sendo tratado como um ato terrorista".

- Imprensa destaca o "horror" -

O Reino Unido acordou nesta terça-feira em estado de choque com as cenas de "horror".

As manchetes dos jornais resumem o que deveria ter sido uma noite de festa para os "Reds". "Horror no desfile de Liverpool", afirma o The Sun. "Carnificina no desfile", destaca o Daily Mail.

Na manhã de terça-feira, um cordão policial ainda isolava o local do incidente.

Jenny Sims, chefe da polícia de Merseyside, região metropolitana à qual pertence Liverpool, fez um apelo para "não especular nem espalhar desinformação nas redes sociais", acrescentando que sua unidade não está à procura de nenhuma outra pessoa em relação ao atropelamento.

Uma comunicação rápida, que contrasta com a de incidentes anteriores, nos quais a polícia foi acusada de lentidão.

Entrevistado pela BBC, o ex-chefe da polícia de Londres Dal Babu relacionou a rapidez com a vontade das autoridades de conter "as especulações da extrema direita" sobre o perfil do agressor, que proliferam nas redes sociais.

Há quase um ano, o norte da Inglaterra foi abalado por distúrbios depois que foram divulgadas informações falsas sobre o perfil do agressor em um ataque com faca em Southport, no qual três meninas foram assassinadas.

Nas redes sociais, o assassino foi apresentado de maneira equivocada como um imigrante muçulmano.

Após o incidente, uma testemunha afirmou ao canal Sky News que "foi muito barulhento, as pessoas estavam desesperadas".

"As pessoas começaram a correr atrás do motorista e tentaram quebrar o carro. A polícia fez todo o possível para bloquear e afastá-los", acrescentou.

A emoção é intensa no mundo do futebol. Vários clubes rivais de Liverpool, como Manchester United, Manchester City ou Everton, enviaram seus "pensamentos" às vítimas. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também disse que seus "pensamentos e orações estão com todos os afetados".

- Reação de Starmer -

"As cenas em Liverpool são terríveis — meus pensamentos estão com os feridos ou afetados", escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na rede social X.

Ele agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida. "Todo o país está com Liverpool", acrescentou.

O egípcio Mohamed Salah e o neerlandês Virgil van Dijk, principais jogadores do Liverpool FC, lideraram as celebrações junto com o restante dos jogadores do elenco do clube em um desfile em ônibus panorâmico, que passou pelo local pouco antes de ocorrer o atropelamento.

O ônibus demorou quase quatro horas para percorrer os 16 quilômetros do trajeto.

O Liverpool conquistou seu 20º título da liga inglesa há quase um mês, quando ainda restavam quatro rodadas para serem disputadas.

O troféu, no entanto, foi entregue ao clube no domingo, após a última rodada, na qual empatou (1 a 1) em seu estádio, Anfield, com o Crystal Palace.

Em 2020, quando o Liverpool venceu sua Premier League anterior, não houve desfile devido à pandemia de covid, por isso a cerimônia de segunda-feira foi a primeira vez em 35 anos que os torcedores dos 'Reds' puderam comemorar juntos um título do campeonato inglês.

