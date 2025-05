Union Saint-Gilloise é campeão belga depois de 90 anos

O Union Saint-Gilloise se sagrou campeão belga pela 12ª vez em sua história, 90 anos depois do último título, graças à vitória sobre o Gent por 3 a 1 neste domingo (25), na última rodada da Pro League.

Com o resultado, o USG terminou o campeonato com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Brugge, campeão na temporada passada, que empatou em 1 a 1 com o Royal Antwerp.

O time de Bruxelas não conquistava o campeonato belga desde 1935. Na época, já jogava no estádio Joseph Marien, com capacidade para 9 mil espectadores, localizado nas colinas de Forest, um dos 19 distritos da cidade.

Fundado em 1897, o USG é um dos clubes mais antigos da Bélgica, onde Anderlecht (34 vezes campeão) e Brugge (19) são os dos maiores vencedores.

Depois da Segunda Guerra Mundial, viveu uma profunda crise e caiu para a quarta divisão, chegando perto de fechar as portas em várias ocasiões.

Foi comprado em 2018, quando estava na terceira divisão, pelos empresários ingleses Tony Bloom (também presidente do Brighton da Premier League) e Alex Muzio.

Voltou à elite em 2021 e, em 2023, esteve muito perto de ser campeão, mas o título escapou no último minuto. No ano passado, conquistou a Copa da Bélgica e, agora, deu um passo a mais, vencendo a principal competição nacional nove décadas depois.

