City, Chelsea e Newcastle garantem vaga na Champions na rodada final do Inglês

Manchester City, Chelsea e Newcastle garantiram as últimas três vagas na Liga dos Campeões em jogo no Campeonato Inglês, ao término da 38ª e última rodada, disputada neste domingo (25).

No total, seis clubes da Premier League estarão na próxima Champions, já que Liverpool e o Arsenal, campeão e vice, já tinham se classificado, assim como o Tottenham, apenas o 17º na tabela, mas que carimbou seu passaporte com o título da Liga Europa.

Os perdedores do domingo na corrida pela Champions foram o Aston Villa, que terminou em sexto depois da derrota por 2 a 0 para o Manchester United, e o Nottingham Forest, sétimo depois de perder em casa por 1 a 0 para o Chelsea.

O Villa terá que se conformar com a Liga Europa, enquanto o Forest vai disputar a Liga Conferência.

A missão havia se complicado para o Aston Villa com a expulsão do goleiro 'Dibu' Martínez no final do primeiro tempo (45'+1), quando saiu da área para derrubar o atacante Rasmus Hojlund, que avançava livre para marcar.

Com um jogador a mais, o United construiu a vitória no segundo tempo marcando com Amad Diallo (76') e Christian Eriksen (87' de pênalti).

Se tivesse conseguido pelo menos o empate, o Aston Villa estaria classificado para a Champions, já que terminou com os mesmos 66 pontos que o quinto colocado, o Newcastle, que levou a melhor no saldo de gols.

Os 'Magpies' conseguiram a última vaga apesar da derrota em casa por 1 a 0 para o Everton, que marcou com o argentino Carlos Alcaraz (ex-Flamengo).

Por sua vez, o Chelsea visitou o Forest para um confronto direto e venceu graças ao gol do zagueiro Levi Colwill (50') no início do segundo tempo.

O Manchester City, que no final de dezembro era apenas o sétimo na tabela, terminou em terceiro com a vitória por 2 a 0 na casa do Fulham.

O time do técnico Pep Guardiola precisava de pelo menos um empate para conseguir uma vaga na Champions, sem depender de outros resultados.

Ilkay Gündogan (21') e Erling Haaland (72' de pênalti) deram a vitória aos 'Citizens'.

Já o Liverpool, matematicamente campeão desde o final de abril, se despediu com um empate em 1 a 1 com o Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra há oito dias.

O atacante egípcio Mohamed Salah empatou para os 'Reds' na reta final e terminou o campeonato como artilheiro, com 29 gols.

-- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês e classificação final:

- Domingo:

Fulham - Manchester City 0 - 2

Wolverhampton - Brentford 1 - 1

Bournemouth - Leicester 2 - 0

Ipswich Town - West Ham 1 - 3

Liverpool - Crystal Palace 1 - 1

Manchester United - Aston Villa 2 - 0

Newcastle - Everton 0 - 1

Nottingham - Chelsea 0 - 1

Southampton - Arsenal 1 - 2

Tottenham - Brighton 1 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 84 38 25 9 4 86 41 45

2. Arsenal 74 38 20 14 4 69 34 35

3. Manchester City 71 38 21 8 9 72 44 28

4. Chelsea 69 38 20 9 9 64 43 21

5. Newcastle 66 38 20 6 12 68 47 21

6. Aston Villa 66 38 19 9 10 58 51 7

7. Nottingham 65 38 19 8 11 58 46 12

8. Brighton 61 38 16 13 9 66 59 7

9. Bournemouth 56 38 15 11 12 58 46 12

10. Brentford 56 38 16 8 14 66 57 9

11. Fulham 54 38 15 9 14 54 54 0

12. Crystal Palace 53 38 13 14 11 51 51 0

13. Everton 48 38 11 15 12 42 44 -2

14. West Ham 43 38 11 10 17 46 62 -16

15. Manchester United 42 38 11 9 18 44 54 -10

16. Wolverhampton 42 38 12 6 20 54 69 -15

17. Tottenham 38 38 11 5 22 64 65 -1

18. Leicester 25 38 6 7 25 33 80 -47

19. Ipswich Town 22 38 4 10 24 36 82 -46

20. Southampton 12 38 2 6 30 26 86 -60

