Exército israelense intercepta míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense anunciou neste domingo (25) que interceptou um míssil lançado do Iêmen em direção ao país, onde as sirenes de alerta antiaéreo foram acionadas, em particular em Jerusalém.

Os serviços de primeiros socorros do Magen David Adom (equivalente israelense da Cruz Vermelha) não relataram vítimas.

Na quinta-feira (22), o Exército israelense derrubou dois mísseis disparados do Iêmen e, segundo os serviços de emergência, uma pessoa ficou ferida no momento em que procurava refúgio.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel, a grande maioria interceptados, em solidariedade com os palestinos.

Também atacaram navios que consideram vinculados a Israel na costa do Iêmen, especialmente no Mar Vermelho, por onde transitam quase 12% do comércio mundial.

Os huthis anunciaram na semana passada que estabeleceriam um "bloqueio naval" em Haifa, o principal porto israelense, alertando que os navios que seguem para a zona serão, a partir de agora, considerados "alvos".

Apoiados pelo Irã, inimigo declarado de Israel, os huthis controlam amplas áreas do Iêmen, país em guerra.

