Djokovic conquista 100º título da carreira na véspera de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, atualmente o número 6 do mundo, conquistou o 100º título de sua carreira neste sábado (24), véspera do início de Roland Garros, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz (N.31) na final do ATP 250 de Genebra.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/2), em duelo de três horas e cinco minutos.

O sérvio de 38 anos, que não vencia um torneio desde a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, é o terceiro tenista a bater a marca de 100 títulos, depois do americano Jimmy Connors (109) e do suíço Roger Federer (103).

Até esta semana em Genegra, 'Nole' não havia vencido nenhum jogo no saibro na temporada.

Ele foi eliminado na estreia nos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri e não participou do de Roma. Por isso, chegou à Suíça com a missão de recuperar a confiança antes de Roland Garros, onde tentará vencer seu 25º Grand Slam.

Ter participado do torneio em Genebra foi algo incomum para Djokjovic, que costuma não jogar na semana anterior ao início de um Grand Slam, mas desta vez ele achou necessário ter alguns minutos em quadra antes de chegar a Paris.

A final foi difícil e desgastante para o sérvio, que cometeu vários erros não forçados, incluindo uma dupla falta que custou o primeiro set e o obrigou a correr atrás de uma virada contra Hurkacz, adversário do brasileiro João Fonseca na primeira rodada de Roland Garros, na segunda-feira.

Um dos melhores sacadores do circuito, o polonês não vive boa fase. Atualmente ocupa a 31ª posição no ranking da ATP, quando no ano passado estava dentro do Top 10.

O segundo e o terceiro set foram marcados por duras batalhas e longas trocas de bola, tendo sido decididos somente no tie-break, ambos com vitória de Djokovic.

- Duas décadas de títulos -

Sem contar o ouro olímpico no ano passado, Djokovic não vencia um torneio do circuito da ATP desde o Finals de 2023.

A vitória em Genebra também permite ao sérvio adicionar outra marca ao seu vasto currículo: ele é o primeiro a conquistar pelo menos um título por ano nas últimas 20 temporadas, desde 2006.

Em Roland Garros, onde Djokovic vai em busca do quarto troféu, não será fácil. Seu primeiro adversário será o americano Mackenzie McDonald (N.99), na segunda-feira.

No entanto, o sorteio o colocou no mesmo lado da chave que o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, com quem se encontraria em uma possível semifinal. Em uma hipótese de quartas de final, ele poderá ter pela frente o alemão Alexander Zverev (N.3).

