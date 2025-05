Ataque com faca em estação ferroviária de Hamburgou de deixou 18 feridos

O ataque com faca de sexta-feira na estação de trem de Hamburgo, norte da Alemanha, deixou 18 feridos, informou neste sábado a polícia em um comunicado.

O balanço anterior citava 17 feridos.

Após o ataque, a polícia prendeu uma suspeita de 39 anos e nacionalidade alemã. A suposta agressora, que "atuou sozinha", foi detida "sem oferecer resistência", segundo a força de segurança, que descartou uma motivação política.

A polícia estuda a possibilidade de que a suspeita tenha sofrido um problema psiquiátrico, disse na sexta-feira o porta-voz da corporação, Florian Abbenseth.

O ataque ocorreu pouco depois das 18h00 (13h00 de Brasília) na estação ferroviária de Hamburgo, a segunda maior cidade do país, com quase 1,8 milhão de habitantes.

A Alemanha foi abalada nos últimos meses por uma série de ataques violentos com motivação jihadista e de extrema direita, que colocaram as questões de segurança em primeiro plano.

No fim de semana passado, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em Bielefeld, no oeste do país. O suposto agressor é um sírio de 35 anos, preso pelas autoridades, que suspeitam de um atentado islamista.

