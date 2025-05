Sánchez e Vidal lideram lista de convocados do Chile para jogos contra Argentina e Bolívia

Com Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile tentará melhorar seu péssimo desempenho que o coloca praticamente fora da Copa do Mundo de 2026 nas partidas das Eliminatórias contra Argentina e Bolívia, de acordo com a lista oficial divulgada nesta sexta-feira (23).

O técnico de 'La Roja', o argentino Ricardo Gareca, voltou a recorrer aos jogadores que deram ao Chile suas maiores conquistas internacionais: a Copa América de 2015 e a Copa América Centenário de 2016.

Além de Sánchez e Vidal, representantes da Geração de Ouro, o elenco também conta com o meio-campista Charles Aránguiz e os zagueiros Guillermo Maripán (Torino) e Gabriel Suazo (Toulouse).

No entanto, o atacante argentino naturalizado chileno Fernando Zampedri, que foi artilheiro do campeonato local pela Universidad Católica entre 2020 e 2024, não foi convocado.

A seleção chilena está na última colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com apenas 10 pontos, embora ainda possa se classificar matematicamente para a repescagem.

O Chile vai receber no dia 5 de junho a Argentina, primeira colocada e com a vaga já garantida no Mundial que será disputado no ano que vem na América do Norte.

Depois visitará a Bolívia, que está em oitavo lugar, no dia 10.

Os seis primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

--- Lista de convocados do Chile para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026:

Goleiros: Brayan Cortés (Colo Colo, CHI), Lawrence Vigouroux (Swansea City, GAL), Gabriel Castellón (Universidad de Chile, CHI).

Defensores: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Nicolás Fernández (Universidad de Chile, CHI), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Igor Lichnovsky (América, MEX), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Francisco Sierralta (Watford, ING), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Esteban Matus (Audax Italiano, CHI).

Meio-campistas: Rodrigo Echeverría (León, MEX), Esteban Pavez (Colo Colo, CHI), Rodrigo Ureña (Universitario de Deportes, PER), Arturo Vidal (Colo Colo, CHI), Luciano Cabral (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Norwich City, ING), Charles Aránguiz (Universidad de Chile, CHI), Vicente Pizarro (Colo Colo, CHI), Javier Altamirano (Universidad de Chile).

Atacantes: Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile, CHI), Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI), Alexander Aravena (Grêmio, BRA), Víctor Dávila (América, MEX), Alexis Sánchez (Udinese, ITA).

ps/pa/cl/aam