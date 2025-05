Wall Street fecha em baixa, em meio a novas ameaças tarifárias de Trump

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (23), em meio às novas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderá impor taxas de 50% às importações da União Europeia (UE) e de 25% aos fabricantes de smartphones.

O índice Dow Jones recuou 0,61%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,00% e o ampliado S&P 500 caiu 0,67%.

"Donald Trump reacendeu os temores sobre tarifas", resumiu para a AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O presidente americano demonstrou impaciência com as negociações comerciais com a UE, que segundo ele "não estão indo a lugar algum". Por isso, "recomendou impor tarifas de 50%" sobre produtos importados da UE a partir de 1º de junho.

"Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Essas declarações "afastaram os agentes de mercado dos ativos de risco", apontou José Torres, da Interactive Brokers.

"Ainda que os índices tenham se recuperado desde suas mínimas do dia", a preocupação com a guerra comercial iniciada por Trump persiste, explicou o analista.

Nesta sexta-feira, o mandatário dos EUA também afirmou que a Apple "terá que pagar tarifas de pelo menos 25%" caso não fabrique seus iPhones nos Estados Unidos. Horas depois, estendeu a ameaça a todos os fabricantes de smartphones, incluindo a Samsung.

As ações da gigante tecnológica Apple caíram 3,02%, a 195,27 dólares.

No entanto, a maioria dos analistas considera pouco realista, a curto prazo, a ideia de que a Apple transfira sua produção para os EUA.

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu levemente, ficando em torno de 4,51% às 20h20 GMT, frente aos 4,53% do dia anterior. O rendimento dos títulos de 30 anos ficou em 5,03%.

As ações da gigante siderúrgica US Steel dispararam +21,61%, para 52,17 dólares, após Trump anunciar que havia fechado uma "parceria" com sua rival japonesa Nippon Steel.

A fabricante aeronáutica Boeing perdeu terreno (-0,52% a 202,36 dólares) apesar de um acordo com o governo dos EUA para encerrar processos penais relacionados a dois acidentes fatais de seus aviões em 2018 e 2019.

A gigante americana de semicondutores Nvidia também registrou queda: -1,16%, fechando a 131,29 dólares.

Os investidores também se preparam para um fim de semana prolongado, já que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e a Bolsa de Nova York permanecerá fechada.

