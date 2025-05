Leclerc é o mais rápido nos treinos livres em Mônaco

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcou o melhor tempo no segundo treino livre do Grande Prêmio de Mônaco, oitava etapa do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira (23) no circuito urbano do Principado (3.337 km).

O ídolo local superou o atual líder do Mundial de Pilotos, o australiano Oscar Piastri (McLaren), e a Ferrari do veterano britânico Lewis Hamilton, por 38 e 105 milésimos de segundo, respectivamente, nos tempos da sessão.

Uma semana depois de uma sessão de treinos e classificação muito difícil para ele em Imola, na Itália, Leclerc foi o destaque nesta sexta-feira, já que também dominou a primeira sessão de treinos livres.

Leclerc venceu o Grande Prêmio de Mônaco no ano passado e tentará a quarta pole em casa no sábado.

O britânico Lando Norris (McLaren) terminou em quarto, à frente dos surpreendentes Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do francês Isack Hadjar.

O top 10 da sessão foi completado pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o tailandês Alexander Albon (Williams), o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O segundo treino livre foi marcado por duas bandeiras vermelhas. No início da sessão, Hadjar saiu na Curva 10 e bateu no guard rail com a roda traseira esquerda, furando o pneu.

Poucos minutos depois, foi Piastri quem viu suas rodas travarem ao frear na Curva 1 e colidir com as barreiras de segurança. O australiano conseguiu reiniciar e ir para os boxes, onde sua asa, que havia quebrado no acidente, foi trocada.

A terceira e última sessão de treinos livres está marcada para este sábado às 7h30 (horário de Brasília), antes da sessão de classificação (11h00 de Brasília) que determinará o grid de largada para a corrida de domingo.

--- Classificação da 2ª sessão de treinos livres do GP de Mônaco:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.355 (31 voltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.393 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.460 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.677 (31)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.823 (31)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.842 (17)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:11.890 (29)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:11.918 (33)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:12.002 (31)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:12.068 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:12.072 (29)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.092 (31)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:12.151 (31)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:12.234 (28)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:12.259 (32)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:12.262 (31)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:12.404 (33)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:12.512 (29)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:12.541 (32)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:13.415 (30)

