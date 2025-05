Ronaldo vende Valladolid a grupo de investimentos americano

O Real Valladolid anunciou, nesta sexta-feira (23), a venda do pacote majoritário de ações até agora em poder do ex-jogador Ronaldo a um "grupo investidor americano com o apoio financeiro de um fundo europeu".

"O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, comunica a assinatura de um acordo para a transmissão do pacote majoritário de ações do Clube a um grupo de investimento americano com o apoio financeiro de um fundo europeu", explicou a entidade em seu comunicado.

O clube, que caiu nesta temporada para a segunda divisão espanhola após terminar como lanterna - apenas 16 pontos em 37 partidas de La Liga, faltando a última rodada a ser disputada -, dará mais detalhes nos próximos dias sobre o novo projeto que marcará uma nova etapa.

"Tal operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior de Esportes, conforme a normativa vigente", prosseguiu a nota do Valladolid, que agradeceu à torcida, aos meios e a todos os envolvidos pela compreensão e apoio durante esse processo.

Em setembro de 2018, o pentacampeão do mundo adquiriu 51% das ações do 'Pucela', uma das 15 equipes que mais temporadas (47) disputou na principal divisão espanhola.

Seu mandato de sete anos teve outra polêmica com os torcedores da equipe. Ronaldo quis mudar o escudo em 2022, mas teve que voltar atrás em 2024 ante a oposição gerada.

rsc/dr/dd/am