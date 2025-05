Christian Pulisic vai desfalcar EUA na Copa Ouro

O atacante Christian Pulisic, líder da seleção dos Estados Unidos, vai desfalcar sua equipe na Copa Ouro após solicitar um período de descanso, confirmou o técnico Mauricio Pochettino nesta quinta-feira (22).

O ponta-direita do Milan, de 26 anos, perderá assim o último torneio antes de os Estados Unidos sediarem a Copa do Mundo de 2026, juntamente com México e Canadá.

De acordo com a Associação de Futebol dos Estados Unidos, o próprio Pulisic pediu para ser excluído da Copa Ouro (14 de junho a 6 de julho) para se recuperar de duas longas temporadas jogando pelo clube italiano e a seleção.

"Após conversas e análise da situação, todos decidimos juntos que é melhor que Christian tire o período de descanso necessário", confirmou Pochettino.

O técnico argentino abordou esse caso ao apresentar sua lista de convocados para os amistosos de 7 de junho contra a Turquia, em East Hartford, Connecticut e, três dias depois, contra a Suíça, em Nashville, Tennessee.

Pulisic não integra essa lista de 27 jogadores, junto com outros destaques da seleção dos Estados Unidos, como Weston McKennie e Tim Weah, que também perderão a Copa Ouro, pois vão disputar no mesmo período a Copa do Mundo de Clubes pela Juventus.

Pochettino, portanto, não contará com boa parte dos líderes do elenco em um momento no qual os Estados Unidos precisam se recuperar do fiasco que viveram em março no 'Final Four' da Liga das Nações da Concacaf, que terminaram em quarto lugar.

O técnico argentino, no entanto, tentou minimizar o impacto dessas ausências nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

"Às vezes damos muita importância a estar juntos, e um grupo nem sempre funciona dessa maneira", observou ele.

Entre as novidades da lista está o meio-campista do Vancouver Whitecaps, Sebastian Berhalter, filho do antecessor de Mauricio Pochettino no comando da seleção americana, Gregg Berhalter.

--- Lista de convocados dos Estados Unidos para os amistosos contra Turquia e Suíça:

Goleiros: Matt Freese (New York City FC), Patrick Schulte (Columbus Crew), Zack Steffen (Colorado Rapids), Matt Turner (Crystal Palace/ING)

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/HOL), Alex Freeman (Orlando City), DeJuan Jones (San Jose Earthquakes), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Miles Robinson (FC Cincinnati)

Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds United/ING); Tyler Adams (Bournemouth/ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Johnny Cardoso (Real Betis/ESP), Luca de la Torre (San Diego FC), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Quinn Sullivan (Philadelphia Union), Malik Tillman (PSV Eindhoven/HOL), Sean Zawadzki (Columbus Crew)

Atacantes: Patrick Agyemang (Charlotte FC), Folarin Balogun (Monaco/FRA), Damion Downs (FC Köln/ALE), Brian White (Vancouver Whitecaps/CAN), Haji Wright (Coventry City/ING)

