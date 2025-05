Israel bombardeia o sul do Líbano

Um ataque aéreo atingiu um prédio no sul do Líbano nesta quinta-feira (22), depois que o exército israelense emitiu um alerta de evacuação, advertindo para uma ação iminente contra militantes do Hezbollah, noticiou a mídia estatal libanesa.

Israel mantém ataques aéreos no Líbano, apesar de uma trégua alcançada em novembro, destinada a conter mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah.

Sem confirmar o ataque registrado na cidade de Toul (sul), o exército israelense declarou que suas forças realizaram vários bombardeios contra alvos do Hezbollah e que mataram um combatente.

A Agência Nacional de Notícias (NNA) do Líbano reportou que "o inimigo israelense" atacou um edifício em Toul, onde o exército havia advertido os moradores para deixarem a área em torno de uma construção que, segundo afirmaram, era usada por militantes do Hezbollah.

A "advertência urgente" foi acompanhada de um mapa mostrando uma estrutura e um perímetro de 500 metros marcado em vermelho.

"Vocês se encontram perto de instalações pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah", dizia a mensagem em árabe, instando a população a "evacuar estes edifícios de imediato e se afastar".

Não foram registradas vítimas.

Em uma declaração em separado, o exército israelense informou ter "atacado e eliminado um terrorista da Força Radwan do Hezbollah na área de Rab El Thalathine", 17 km a sudeste.

A NNA mencionou um "mártir" em um ataque aéreo na mesma área, sem identificá-lo.

O exército israelense também informou que suas forças "atacaram uma instalação militar do Hezbollah, que continua lança-foguetes e armas" no Vale do Bekaa, assim como "infraestrutura terrorista e lança-foguetes pertencentes à organização terrorista Hezbollah no sul do Líbano".

