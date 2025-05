Bia Haddad vence Emma Navarro e vai às semifinais do WTA de Estrasburgo

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (23ª) se classificou nesta quinta-feira (22) para as semifinais do torneio WTA de Estrasburgo, na França, após surpreender a americana Emma Navarro (9ª) a quem venceu de virada em três sets, com parciais de 3-6, 7-6 (7/3) e 6-2.

Bia Haddad, de 28 anos, a sul-americana mais bem colocada no ranking da WTA, vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina (12ª) valendo vaga na final deste torneio preparatório para Roland Garros, em Paris, que começa no domingo.

Em outro jogo das quartas de final a espanhola Paula Badosa, número 10 do mundo, foi eliminada pela russa Liudmila Samsonova (19ª).

A tenista catalã nascida em Nova York, que ficou de fora dos recentes Masters 1000 de Madri e Roma devido a uma lesão, foi derrotada por 6-4, 3-6 e 6-4.

-- Torneio WTA de Estrasburgo:

- Simples feminino - Quartas de final:

Danielle Collins (EUA) x Anna Kalinskaya (RUS) não se apresentou

Liudmila Samsonova (RUS/N.8) x Paula Badosa (ESP/N.3) 6-4, 3-6, 6-4

Elena Rybakina (CAZ/N.4) x Magda Linette (POL) 7-5, 6-3

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.9) x Emma Navarro (EUA/N.2) 3-6, 7-6 (7/3), 6-2

