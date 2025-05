Finlândia observa 'de perto' reforço das capacidades militares da Rússia

A Finlândia está acompanhando "de perto" as atividades militares da Rússia próximo a sua fronteira, depois que o exército finlandês e meios de comunicação constataram a chegada de novos equipamentos, declarou o ministro da Defesa à AFP nesta quinta-feira (22).

Helsinque, que encerrou décadas de neutralidade militar para aderir à Otan em 2023, compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com seu vizinho.

Imagens de satélite publicadas pejo jornal The New York Times parecem mostrar um fortalecimento da infraestrutura militar no lado russo, perto da fronteira.

"A Rússia está construindo mais infraestruturas para poder trazer mais tropas após o fim da guerra" na Ucrânia, declararam as forças de defensa finlandesas à AFP.

Junto com seus aliados, a Finlândia "vigia e avalia de perto as atividades e intenções da Rússia", disse o ministro da Defesa, Antti Häkkänen, em um e-mail.

As medidas adotadas por Moscou para reforçar suas Forças Armadas "não são uma surpresa" para a Finlândia, disse ele.

A Rússia alertou repetidamente a Finlândia sobre as repercussões da adesão à Otan após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Desde que entrou para a Aliança Atlântica, o país nórdico aumentou seus investimentos militares e sua preparação militar.

A Finlândia fechou sua fronteira oriental com a Rússia em dezembro de 2023 depois que mil migrantes chegaram sem visto. Helsinque alegou que a onda foi orquestrada pela Rússia, o que Moscou negou.

ank/po/ef/lpt/hgs/mb/yr/ic