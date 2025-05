Refém libertada em Gaza arrecada mais de US$ 600 mil para 'construir' seu futuro

Uma mulher israelense que foi sequestrada em Gaza com suas duas filhas e foi libertada em novembro de 2023, lançou uma campanha de arrecadação de fundos para "construir" seu futuro, e arrecadou mais de 600 mil dólares (cerca de 3,3 milhões de reais) em um dia.

"Tenho um futuro que quero construir, mas preciso de sua ajuda. Não posso fazer isso sozinha", escreveu, na quarta-feira (21), Doron Katz-Asher, de 36 anos, no texto que acompanha o apelo que lançou na internet.

Na tarde desta quinta-feira (22), o contador de doações superava os 2,3 milhões de shekels (cerca de 3,6 milhões de reais), perto do objetivo de 2,5 milhões.

Katz-Asher foz parte dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro, durante o ataque sangrento do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, que desencadeou na atual guerra de Gaza.

Ela foi sequestrada junto com suas duas filhas, de 4 e 6 anos, no kibutz Nir Oz. As três foram libertadas em 25 de novembro de 2023 como parte da primeira trégua.

Em 7 de outubro de 2023, Katz-Asher testemunhou a morte de sua mãe, Efrat Katz, morta por engano, na fronteira da Faixa de Gaza, por um helicóptero israelense que disparava contra o veículo em que haviam sido sequestradas.

Ela também foi ferida pelas balas e recebeu tratamento sem anestesia em Gaza, segundo seu depoimento.

Seu irmão, Ravid Katz, também morreu no ataque ao kibutz e o Exército israelense trouxe seu corpo de Gaza em julho de 2024.

Doron Katz-Asher, separada de seu marido, deu à luz a terceira filha do casal, há dois meses.

"Saí do cativeiro, mas não recuperei minha vida de antes", afirmou.

O Estado concedeu a cada refém libertado uma quantia de 50 mil shekels (cerca de 78 mil reais), mais um auxílio mensal de cerca de 1.400 dólares (cerca de 7 mil reais) por mês para toda a vida. Outras ajudas são concedidas com base nas circunstâncias do sequestro, na composição da família e nas necessidades de saúde.

Um dos líderes da oposição, Benny Gantz, reagiu ao apelo de Katz-Asher pedindo ao primeiro-ministro e ao governo que votem a favor do projeto de lei de seu partido para dar automaticamente 4 milhões de shekls (cerca de 6 milhões de reais) a cada refém libertado.

