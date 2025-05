Alcaraz estreia em Roland Garros contra Nishikori; João Fonseca enfrenta Hurkacz

O número 2 do mundo e atual campeão de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz, fará sua estreia na edição de 2025 (de 25 de maio a 8 de junho) contra o veterano japonês Kei Nishikori (62º), e não cruzará o caminho do número 1 Jannik Sinner até uma final hipotética.

No outro extremo da chave, de acordo com o sorteio que teve a participação do jogador do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Sinner vai iniciar sua participação contra o francês Arthur Rinderknech (72º).

O italiano pode enfrentar nas quartas de final o espanhol especialista em saibro Alejandro Davidovich (26º), o jovem talento brasileiro João Fonseca (65º) ou a revelação da temporada Jack Draper (5º).

Fonseca fará sua estreia em Roland Garros contra o polonês Hubert Hurkacz (31º). Outro brasileiro, Thiago Monteiro (130º), vai dar início a sua participação enfrentando o tcheco Vit Kopriva (85º).

Em sua despedida, o ídolo francês Richard Gasquet, de quase 39 anos, estreará contra o compatriota Terence Atmane (121º), convidado pela organização. Se vencer, ele poderá ter a oportunidade de enfrentar Sinner na segunda rodada, 23 anos após sua primeira participação.

Alcaraz, o atual campeão no saibro parisiense, pode enfrentar nas quartas de final o norueguês Casper Ruud (7º), duas vezes finalista no torneio parisiense.

O sérvio Novak Djokovic (6º) começará sua busca pelo 25º título de Grand Slam contra o americano Mackenzie Macdonald (99º).

'Djoko' retorna a Roland Garros, casa de seu mais recente título, a medalha de ouro olímpica conquistada contra Alcaraz em Paris-2024. Desde então ele não conseguiu mais alcançar uma glória.

Na mesma parte da chave está Alexander Zverev (3º), que poderá enfrentá-lo nas quartas de final. O alemão tem sido irregular este ano e vai lutar para disputar a final, como fez em 2024, e tentar o título.

O argentino com melhor colocação no ranking, Francisco Cerúndolo (18º), começará sua jornada contra o canadense Gabriel Diallo (53º).

- Badosa-Osaka na 1ª rodada -

No feminino, a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, vai enfrentar a russa Kamilla Rakhimova (75ª) na primeira rodada e poderá encarar nas quartas de final a chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica nas mesmas quadras em 2024.

Nas semifinais, a bielorrussa poderá enfrentar a tetracampeã do torneio, a polonesa Iga Swiatek (2020, 2022, 2023 e 2024).

Depois de ter sido eliminada pela número 5 do mundo, a ex-número 1 se encontra na mesma parte da chave da número 4 Jasmine Paolini, que no sábado venceu o WTA 1000 de Roma, também no saibro.

"Cada ano é diferente, e em 2025, tive muitos altos e baixos. Estou trabalhando duro para estar preparada. Sei que meu jogo está pronto. Só preciso descobrir como explorá-lo melhor", disse Swiatek, de 24 anos, que esteve presente no sorteio realizado nos Jardins de Serres d'Auteuil.

A brasileira Beatriz Haddad Maia (23ª) vai estrear contra a americana Hailey Baptiste (70ª).

Já a também americana Coco Gauff, número 2 do mundo, começará sua trajetória em Porte d'Auteuil contra a australiana Olivia Gadecki (93ª).

Uma das principais partidas da primeira fase será entre a espanhola Paula Badosa (10ª) e a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, quatro vezes campeã de Grand Slam e atual 49ª colocada.

Após uma semana dedicada à classificação, começam neste domingo as chaves principais de Roland Garros, dia em que o ex-tenista Rafael Nadal, astro que em sua carreira conquistou 14 'Copas dos Mosqueteiros', receberá uma homenagem, 20 anos após sua primeira participação no torneio.

