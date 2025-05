Chanceler alemão acusa Rússia de ameaçar 'segurança na Europa'

O chanceler alemão Friedrich Merz acusou a Rússia de ameaçar "a segurança na Europa", durante uma visita nesta quinta-feira (22) à Lituânia, onde uma brigada blindada alemã destinada a reforçar o flanco oriental da Otan iniciou suas operações.

A decisão de construir uma tal brigada com 5.000 soldados na Lituânia nos próximos anos é uma resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"A Rússia, como se apresenta hoje, é uma ameaça para todos nós. É contra essa ameaça que nos protegemos, e é por isso que estamos aqui hoje", disse Merz em Vilnius, ao lado do presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda.

A cerimônia também contou com a presença do ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius.

O destacamento alemão busca impedir uma possível agressão russa contra a Lituânia e os outros países bálticos, Estônia e Letônia, ex-repúblicas soviéticas que hoje são membros da Otan e da União Europeia e temem ser alvo de Moscou.

Embora a Alemanha tenha participado de missões militares multinacionais, como no Afeganistão e em Mali, sua tradição pacifista, derivada de seu passado sombrio na Segunda Guerra Mundial, fez com que Berlim relutasse em ir além.

Agora, sob Merz, o país afirma estar decidido a aumentar significativamente seus gastos com defesa e até mesmo a se equipar com o exército "mais poderoso da Europa".

Esta é a primeira vez na era pós-guerra que o Exército alemão mobiliza permanentemente uma brigada completa no exterior.

A Lituânia, que tem uma população de 2,8 milhões de habitantes, faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado e com Belarus, aliado de Moscou, o que a torna o "Estado mais ameaçado no flanco oriental da Otan".

A brigada blindada alemã, que está na Lituânia desde o início de abril, conta atualmente com 400 soldados, mas este número deve aumentar para 5.000, incluindo 200 civis, até 2027.

