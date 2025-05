Imigração líquida no Reino Unido registra queda de quase 50% em 2024

A imigração líquida no Reino Unido diminuiu 49,9% em 2024, anunciou nesta quinta-feira (22) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), resultado, entre outras coisas, das restrições de elegibilidade para vistos de trabalho e estudo.

O número de imigração líquida, a diferença entre as pessoas que entram no país e aquelas que o deixam, ficou em aproximadamente 431.000 pessoas em 2024, com uma redução de praticamente 50% na comparação com as 860.000 de 2023, segundo o ONS.

Os números representam a queda mais expressiva em um ano desde as primeiras etapas da pandemia, quando a imigração líquida caiu de 184.000 pessoas no ano que terminou em dezembro de 2019 para 93.000 em 2020.

A diretora do departamento de população do ONS, Mary Gregory, destacou que a redução de quase 50% foi "impulsionada pela diminuição de pessoas que chegam para trabalhar e estudar".

"É consequência das mudanças nas políticas que restringem as solicitações de visto", acrescentou.

psr/avl/fp