Gilgeous-Alexander recebe seu primeiro prêmio de MVP da NBA

O canadense Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, foi reconhecido nesta quarta-feira (21) com o seu primeiro prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada regular da NBA, à frente do sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Gilgeous-Alexander foi o cestinha da temporada regular com uma média de 32,7 pontos e levou a jovem equipe do Thunder à melhor marca da liga com 68 vitórias e 14 derrotas.

O armador de 26 anos recebeu um total de 913 pontos do painel de votação, que incluiu cerca de 100 membros da mídia.

Jokic ficou em segundo lugar com 787 pontos, e em terceiro ficou o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) com 470.

Jokic, que fez uma temporada histórica com médias de 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências, buscava o quarto prêmio de MVP, que o colocaria empatado com LeBron James e o lendário Wilt Chamberlain.

A NBA adiou o anúncio do vencedor deste ano até depois das semifinais da Conferência Oeste entre os Nuggets de Jokic e o Thunder de Gilgeous-Alexander.

O armador, o segundo canadense a ganhar o prêmio depois de Steve Nash (2005 e 2006), saiu vitorioso do duelo, levando o Oklahoma City à sua primeira final de conferência desde 2012, onde enfrenta o Minnesota Timberwolves.

"Sem meus companheiros de equipe, não teria sido possível", disse o armador à TNT após o anúncio. "Usei meu segundo lugar no ano passado [atrás de Jokic] como motivação. Este ano, eu queria mudar o curso da história e fiz um bom trabalho".

O prêmio não é concedido a um jogador americano desde que James Harden o recebeu em 2018.

-- Dez últimos vencedores do prêmio MVP:

2025: Shai Gilgeous-Alexander (CAN / Oklahoma City Thunder)

2024: Nikola Jokic (SER / Denver Nuggets)

2023: Joel Embiid (CMR / Philadelphia 76ers)

2022: Nikola Jokic (SER / Denver Nuggets)

2021: Nikola Jokic (SER / Denver Nuggets)

2020: Giannis Antetokounmpo (GRE / Milwaukee Bucks)

2019: Giannis Antetokounmpo (GRE / Milwaukee Bucks)

2018: James Harden (EUA / Houston Rockets)

2017: Russell Westbrook (EUA / Oklahoma City Thunder)

2016: Stephen Curry (EUA / Golden State Warriors)

-- Jogadores com mais prêmios de MVP da história:

6. Kareem Abdul-Jabbar (EUA) (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

5. Bill Russell (EUA) (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)

. Michael Jordan (EUA) (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

4. Wilt Chamberlain (EUA) (1960, 1966, 1967, 1968)

. LeBron James (EUA) (2009, 2010, 2012, 2013)

3. Moses Malone (EUA) (1979, 1982, 1983)

. Larry Bird (EUA) (1984, 1985, 1986)

. Magic Johnson (EUA) (1987, 1989, 1990)

. Nikola Jokic (SER) (2021, 2022, 2024)

gbv/atm/aam/rpr