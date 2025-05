Neymar se recupera de lesão às vésperas da 1ª convocação de Ancelotti

Cinco semanas depois de sofrer uma nova lesão, Neymar voltou a ser relacionado pelo Santos, para o jogo contra o CRB de Alagoas pela Copa do Brasil, a poucos dias da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti pela Seleção.

O craque de 33 anos viajou com a delegação santista nesta quarta-feira (21), véspera da partida em Maceió, onde o 'Peixe' tentará se classificar depois de empatar o jogo de ida em 1 a 1, informou uma fonte do clube à AFP.

O técnico Cleber Xavier pode dar alguns minutos a Neymar no segundo tempo. O último jogo do camisa 10 foi no dia 16 de abril, na vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, quando teve que sair depois de 34 minutos em campo devido a uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda.

A primeira convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira será na próxima segunda-feira.

O treinador italiano, maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, estreará no comando da equipe no dia 5 de junho, contra o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

