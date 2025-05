Wall Street fecha em forte queda, pressionada por debate orçamentário nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com fortes perdas nesta quarta-feira (21), pressionada pelos temores de que o megapacote orçamentário de Donald Trump, atualmente em análise no Congresso, possa causar um aumento no déficit fiscal dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,91%, o tecnológico Nasdaq caiu 1,41% e o amplo S&P 500 teve baixa de 1,61%.

"Os investidores começam a se preocupar com o fato de que o projeto de lei orçamentária de Trump (...) não reduza a dívida, mas, ao contrário, a aumente", resumiu à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

Essa iniciativa legislativa impulsionada pelo magnata republicano tem como objetivo, entre outras coisas, prorrogar os benefícios fiscais concedidos durante seu primeiro mandato (2017–2021), antes que expirem.

Muitos analistas não acreditam que os cortes de gastos previstos no texto sejam suficientes para compensar as reduções de impostos, o que pode desencadear um aumento do déficit nas contas públicas.

"O governo vai cumprir suas promessas eleitorais de reduzir os impostos. E isso só vai aumentar a dívida dos Estados Unidos", afirmou Stovall.

Nesse contexto, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos atingiu nesta quarta-feira seu nível mais alto desde fevereiro, sinal de menor apetite por esses papéis da dívida.

Por volta das 18h15 locais (17h15 em Brasília), a taxa de juros desses títulos estava em 4,59%, contra 4,48% no fechamento do dia anterior. Durante o dia, chegou a alcançar 4,60%.

Esse movimento nos títulos reacende o debate sobre a venda e a perda de confiança dos investidores nos ativos americanos.

ni/nth/arm/mr/am