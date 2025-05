Djokovic vence na estreia em Genebra e consegue 1ª vitória do ano no saibro

O sérvio Novak Djokovic, atualmente o número 6 do mundo, venceu sem dificuldades o húngaro Marton Fucsovics (N.134) nesta quarta-feira (21), em sua estreia no ATP 250 de Genebra, e conseguiu sua primeira vitória do ano jogando no saibro.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Eliminado na primeira rodada nos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, o sérvio não disputou o torneio de Roma na semana passada.

Campeão olímpico no ano passado, 'Nole' atingiu o objetivo que traçou para Genebra: "Vencer pelo menos um jogo" antes de Roland Garros, o Grand Slam parisiense que começa no próximo domingo.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi (N.39).

Caso levante o troféu na Suíça, ele conseguirá o 100º título da carreira e se juntará a Jimmy Connors (109 títulos) e Roger Federer (101) no seleto clube dos "centenários" no circuito da ATP.

Além disso, o astro sérvio busca seu 25º título de Grand Slam para se isolar como o recordista entre homens e mulheres. Atualmente ele divide a marca com a australiana Margaret Court (24 conquistas).

