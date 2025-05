Esposa de traficante uruguaio chega ao Paraguai extraditada da Espanha

A uruguaia Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, da mesma nacionalidade e procurado por tráfico de drogas, chegou nesta quarta-feira (21) a Assunção extraditada da Espanha, onde havia sido presa sob a acusação de suposta lavagem de dinheiro no Paraguai, informou a polícia paraguaia.

García Troche, 32 anos, é acusada de fazer parte de uma estrutura criminosa liderada por seu marido fugitivo, também composto pelo paraguaio Miguel Insfrán, vulgo Tío Rico, preso no Paraguai após ser extraditado em 2023 do Brasil.

O caso contra a esposa de Marset foi aberto em 2022 como parte de “A Ultranza Py”, uma grande operação contra o crime organizado lançada pelo Paraguai com cooperação internacional.

García Troche chegou a Assunção nesta quarta-feira em um voo comercial de Madri. Ela foi examinada por dois médicos especializados da polícia antes de ser transferida para um centro de detenção na capital paraguaia.

De acordo com a acusação da promotoria, em maio de 2021, “Gianina García, a fim de garantir o gozo dos benefícios que (Sebastián) Marset obteve como lucro do tráfico internacional de cocaína, criou uma suposta empresa e abriu uma conta bancária” no Paraguai.

