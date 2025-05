Protesto de professores bloqueia acesso ao palácio presidencial do México

Uma manifestação de professores mexicanos bloqueou o acesso ao palácio presidencial nesta quarta-feira (21) para exigir aumentos salariais da presidente Claudia Sheinbaum.

Centenas de professores se manifestam na capital há uma semana, ocupando também parte do Zócalo, a maior praça pública do país, localizada em frente à sede do Executivo.

Além dos aumentos salariais, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) exige a revogação de uma reforma previdenciária de 2007 que mudou a forma como os fundos de aposentadoria são administrados.

Sheinbaum disse nesta quarta-feira que, entre outras medidas, os professores receberão um aumento de 10% nos próximos meses, mas alertou que muitas demandas "dependem do orçamento disponível".

"Não vamos cair em provocações. Não vamos reprimir, porque não acreditamos nisso. Acreditamos no diálogo e encontraremos uma saída", acrescentou a presidente durante sua coletiva de imprensa matinal.

O protesto impediu que jornalistas entrassem no palácio presidencial para uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

No dia anterior, manifestantes ocuparam pedágios nas principais rodovias que ligam a Cidade do México a outros estados e levantaram as barreiras, permitindo o tráfego irrestrito.

Em março, outro protesto da CNTE causou caos no aeroporto da Cidade do México, um dos mais movimentados da América Latina, ao bloquear o acesso principal ao terminal por várias horas.

yug/mel/aa/yr