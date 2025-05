Jovem do Lyon é a grande novidade da França para fase final da Liga das Nações

O talentoso atacante Rayan Cherki, do Lyon, é a grande novidade da convocação da seleção francesa para a fase final da Liga das Nações da Uefa, anunciada nesta quarta-feira (21) pelo técnico Didier Deschamps.

Cherki, de 21 anos, faz parte da lista de 25 jogadores chamados para enfrentar a Espanha na semifinal, no dia 5 de junho, em Stuttgart, e a final ou a disputa do terceiro lugar, três dias depois.

Promessa da base do Lyon, clube do qual pode sair nas próximas semanas, Cherki também poderia escolher defender as seleções de Argélia e Itália.

"Nunca impedi um jogador de escolher. Quando convoco, é pelas nossas necessidades, mas não para impedi-los de fazer outra coisa. Em nenhum momento eu fiz isso desde que sou o treinador da seleção", disse Deschamps sobre as três nacionalidades do jovem atacante.

"Rayan também poderia ter estado conosco em março, em relação ao que vem fazendo em seu clube, onde foi muito mais decisivo, seja com seus gols ou seus passes", acrescentou.

Sua convocação para a seleção principal deve tirá-lo da Euro Sub-21 (11 de junho - 28 de junho na Eslováquia).

Para a Liga das Nações, Deschamps não poderá contar com praticamente toda a defesa titular devido aos desfalques por lesão de Dayot Upamecano, William Saliba e Jules Koundé.

Para substituí-los, entram Loïc Badé, Malo Gusto, Clément Lenglet, Pierre Kalulu, além do grande retorno de Lucas Hernandez, titular na equipe campeã mundial em 2018.

No meio-campo, Deschamps também não terá o lesionado Eduardo Camavinga, mas não convocou nenhum novo jogador como reposição.

No ataque, além da chegada de Cherki, o treinador chamou os nomes de sempre: Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Michael Olise e Marcus Thuram.

-- Lista de convocados da seleção da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (Lille/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensores: Loïc Badé (Sevilla/ESP), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Benjamin Pavard (Inter de Milão/ITA), Clément Lenglet (Atlético de Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA)

Meio-campistas: Mattéo Guendouzi (Lazio/ITA), Adrien Rabiot (Olympique de Marselha/FRA), Manu Koné (Roma/ITA), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP)

Atacantes: Bradley Barcola (PSG/FRA), Randal Kolo Muani (Juventus/ITA), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Lyon/FRA), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA)

