Festival de Cannes prossegue com mais três filmes na mostra competitiva

A mostra competitiva do Festival de Cannes prossegue nesta quarta-feira (21) com a exibição de três filmes na disputa da Palma de Ouro: "Romería", da espanhola Carla Simón, "The History of Sound", do sul-africano Oliver Hermanus, e "Sentimental Values", do norueguês Joachim Trier.

Com "Romería", a diretora catalã encerra sua trilogia sobre a memória familiar, uma saga alimentada por suas próprias experiências.

O filme conta a história de Marina, uma adolescente que viaja à Galícia para conhecer os parentes de seu pai, que morreu vítima da aids quando ela era criança. Com a ajuda do diário de sua mãe, que também morreu vítima da mesma doença, ela aborda as lembranças e segredos da família.

Carla Simón, de 38 anos e que está no final da gravidez, fez história em 2022 ao conquistar o Urso de Ouro com "Alcarràs" no Festival de Berlim, quando também estava grávida.

"The History of Sound", do sul-africano Oliver Hermanus, protagonizado por Paul Mescal e Josh O'Connor, mostra a relação entre dois homens em uma área rural dos Estados Unidos na época em que a Europa era palco da Primeira Guerra Mundial.

O norueguês Joachim Trier, de 51 anos, comparece a Cannes pela terceira vez. "Sentimental Values", com Elle Fanning e Renate Reinsve, mostra como o cineasta tenta refazer seus laços com suas filhas.

No total, 22 longas-metragens disputam a Palma de Ouro, sete deles dirigidos por mulheres, o mesmo número recorde de 2023.

À medida que a competição se aproxima do fim, que anunciará a premiação no sábado, alguns filmes são destacados como favoritos pela crítica, como o brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, sobre um professor (interpretado por Wagner Moura) que foge de seu passado durante os anos de ditadura.

O ucraniano "Two Prosecutors", de Sergei Loznitsa, sobre os crimes stalinistas, também está entre os mais elogiados. "Um Simples Acidente", do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi, é outro filme bastante elogiado.

Nesta quarta-feira, Cannes também receberá um convidado especial, o fundador do Wikileaks Julian Assange, para promover um documentário do qual é protagonista, "The Six Billion Dollar Man", de Eugene Jarecki.

O filme mostra a vida do famoso ativista australiano, que passou 14 anos recluso entre a embaixada do Equador em Londres e uma penitenciária na capital britânica.

