Promotoria de Paris pede 10 anos de prisão para suposto líder dos assaltantes de Kim Kardashian

A Promotoria francesa pediu nesta quarta-feira 10 anos de prisão para o suposto "líder" dos assaltantes que roubaram a americana Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

Aomar Ait Khedache, de 69 anos, admitiu sua participação, mas sempre negou ser o "chefe do grupo". Porém, ele é quem "dá as ordens", "recruta" e viaja à Bélgica para revender as joias, segundo a Promotoria.

Durante o julgamento, o principal acusado escreveu uma carta de desculpas para a vítima, que chorou ao ouvir seu conteúdo.

"Eu o perdoo pelo que aconteceu, mas isso não muda (...) o trauma", disse Kim Kardashian em 13 de maio.

Um tribunal de Paris julga, desde o final de abril, 10 suspeitos pelo assalto à mão armada de joias avaliadas em 10 milhões de dólares da rainha das redes sociais, que a imprensa descreveu como "o roubo do século".

No início das alegações finais, o Ministério Público considerou que "todos são culpados", apesar de oito terem se declarado inocentes. O veredicto deve ser anunciado na sexta-feira.

