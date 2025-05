Com mais que título em jogo, United e Tottenham fazem final da Liga Europa

Muito mais que um título continental em jogo. Manchester United e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (21), em Bilbao (Espanha) na final da Liga Europa, uma decisão com prêmio extra para o vencedor: uma vaga na próxima Liga dos Campeões, para a qual ambas as equipes não se classificaram através do Campeonato Inglês.

'Red Devils' ou 'Spurs' serão o sexto time da Premier League na próxima edição da principal competição europeia de clubes, depois de uma das piores temporadas na história de ambos.

O United de Rúben Amorim ocupa a 16ª posição, com 18 derrotas sofridas em 37 jogos, sua pior campanha desde 1974.

- Vidas paralelas -

Pior ainda é a temporada de Ange Postecoglou (17º), com um recorde negativo de 21 derrotas no campeonato e um de seus piores anos desde o seu retorno à elite, em 1978.

Com ambas as equipes focadas na competição europeia, suas últimas semanas foram catastróficas na Inglaterra e, dados os resultados recentes, é difícil apontar um favorito.

O United não vence há oito jogos, a pior série de sua história na Premier League, e na última sexta-feira foi derrotado pelo Chelsea, seu último compromisso antes da final.

O Tottenham também não pontuou contra o Aston Villa, em sua quinta derrota nas seis últimas rodadas.

Os 'Spurs' foram campeões do segundo torneio mais importante do continente (antiga Copa da Uefa) em duas ocasiões, mas a conquista de 1984 continua sendo o último título europeu do clube, que não levanta um troféu há 17 anos.

Nesse período, o clube amargou o vice da Champions em 2019, contra o Liverpool, em outra final 100% inglesa disputada na Espanha.

Apesar do declínio gradual desde a saída do lendário treinador Alex Ferguson em 2013, o United conquistou a FA Cup e a Copa da Liga nas últimas duas temporadas sob o comando do antecessor de Amorim, Erik ten Hag.

- Premiação de 100 milhões de euros -

O português só venceu seis de 26 jogos na Premier League desde que chegou a Old Trafford em novembro.

Mas a equipe vem fazendo grande campanha na Liga Europa, eliminando Real Sociedad, Lyon e Athletic Bilbao e chegando invicta à final.

Se, historicamente, o Tottenham não é considerado um rival à altura do poderoso United, o certo é que o clube de Londres venceu os três jogos que fez contra os 'Red Devils' nesta temporada.

Os 'Spurs' não tiveram sorte com as lesões. Os meias James Maddison, Lucas Bergvall e Dejan Kulusevski não jogarão a final. Por outro lado, o atacante sul-coreano Son Heung-min, já recuperado, vai para o jogo.

Nesta terça-feira, o United teve a boa notícia do retorno aos treinos de Joshua Zirkzee, Diogo Dalot e Leny Yoro, mas seus principais nomes são Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e o brasileiro Casemiro.

"Cada jogo tem sua história, mas para as duas equipes é um jogo de tudo ou nada. Estamos em condições parecidas, a pressão sobre os treinadores é parecida. Sei que Ange ainda tem um ano de contrato, o contexto é diferente, mas nós dois estamos com problemas", afirmou Amorim depois da classificação para a final, a terceira entre times ingleses na competição.

Um título, uma comemoração para afogar as mágoas, e um cheque de quase 100 milhões de euros (R$ 637 milhões na cotação atual) para evitar outra temporada de sofrimento estão em jogo na decisão.

