Elon Musk planeja gastar 'muito menos' dinheiro para financiar campanhas políticas

Elon Musk planeja gastar "muito menos" dinheiro para financiar campanhas eleitorais, declarou, nesta terça-feira (20), à margem do Fórum Econômico do Catar, após destinar mais de 290 milhões de dólares (cerca de 1,6 bilhão de reais) para apoiar candidatos republicanos antes das eleições americanas de 2024.

"Se eu vir uma razão para gastar dinheiro em política, eu o farei", afirmou durante uma videoconferência transmitida pela agência Bloomberg, "mas por enquanto não vejo".

Musk é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 423 bilhões de dólares (cerca de 2,3 trilhões de reais), segundo o site da revista Forbes, quase o dobro do segundo da lista, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg (com cerca de 1,2 trilhão de reais).

Após o sucesso eleitoral de Donald Trump —a quem Musk dirigiu a maior parte de seu apoio financeiro— e a obtenção da maioria republicana na Câmara dos Representantes, o chefe da Tesla se envolveu, em março, em uma eleição local em Wisconsin.

Apoiou economicamente o republicano Brad Schimel, candidato a um assento na Suprema Corte desse estado no norte dos Estados Unidos, cuja eleição teria inclinado a balança da instância para a direita.

Nos Estados Unidos, ao contrário dos juízes federais, os magistrados locais são eleitos e quase todos têm uma filiação política conhecida. Os juízes federais, por outro lado, são nomeados pelo poder Executivo, que é guiado, em partes, por suas afinidades políticas.

O apoio de Musk e de Trump não foi suficiente para que Schimel fosse eleito e foi derrotado pela democrata Susan Crawford, eleita para um mandato de 10 anos.

