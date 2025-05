Rubio diz que Síria pode estar a semanas de 'guerra civil em grande escala'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou nesta terça-feira (20) que a Síria pode estar a semanas de uma guerra civil, dias depois de se reunir com os líderes de transição do país.

Combatentes liderados por islamistas derrubaram o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro em uma ofensiva relâmpago após uma guerra civil brutal que começou em 2011.

Recentemente, o país tem sido palco de ataques sangrentos contra as minorias alauítas e drusas.

"Francamente, nossa avaliação é que as autoridades de transição, dados os desafios que enfrentam, estão talvez a algumas semanas, não muitos meses, de um possível colapso e de uma guerra civil em grande escala de proporções épicas, basicamente a divisão do país", disse Rubio no Senado.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na semana passada, em uma visita à Arábia Saudita, o levantamento das sanções da era Assad e se reuniu com o atual presidente de transição da Síria, Ahmed al-Sharaa, que até recentemente estava em uma lista de pessoas procuradas pelos EUA por conexões jihadistas.

Rubio brincou: "As figuras da autoridade transitória não passaram na verificação de antecedentes pelo FBI", a polícia federal.

Mas acrescentou: "Se nos envolvermos com eles, pode ser que funcione ou não. Se não nos envolvermos com eles, é garantido que não funcionará".

Rubio, que também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Síria na Turquia na quinta-feira, atribuiu a culpa da violência recente ao legado de Assad, um líder amplamente secular que pertence à comunidade alauíta.

"Eles lidam com uma profunda desconfiança interna naquele país, porque Assad deliberadamente colocou esses grupos uns contra os outros", disse Rubio.

