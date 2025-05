A secretária particular da prefeita da Cidade do México foi morta a tiros nesta terça-feira (20) na capital mexicana, junto com um assessor do governo local.

"Infelizmente, a secretária particular da chefe de governo, Ximena Guzmán, e José Muñoz, um assessor, perderam a vida durante um ataque direto", disse o gabinete da prefeita da capital, Clara Brugada, em um comunicado.

yug/mel/aa