Países da UE concordam em suspender todas as sanções contra a Síria

Os países da União Europeia (UE) concordaram nesta terça-feira (20) em suspender todas as sanções econômicas contra a Síria, para ajudar na recuperação do país, informaram fontes diplomáticas.

Os embaixadores dos países da UE em Bruxelas chegaram ao acordo, que deverá ser formalizado nas próximas horas pelos ministros das Relações Exteriores, afirmaram as fontes diplomáticas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na semana passada o fim das sanções de seu país contra a Síria.

As novas autoridades sírias, que derrubaram o governo de Bashar al-Assad, pediam o fim das sanções devastadoras adotadas pelos países ocidentais.

A UE já havia anunciado em fevereiro a suspensão de algumas medidas restritivas que afetavam a economia síria.

Diplomatas da UE disseram que o acordo deve acabar com as sanções que isolavam os bancos sírios do sistema global e congelavam ativos do banco central.

As mesmas fontes, afirmaram, no entanto, que o bloco tem a intenção de impor novas sanções individuais às autoridades devido às tensões étnicas após os ataques mortais contra a minoria alauita.

