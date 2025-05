Ibama autoriza Petrobras a avançar com pesquisa na Margem Equatorial

O megaprojeto para prospectar petróleo em uma área marítima perto da foz do rio Amazonas, no Amapá, fortemente criticado por ambientalistas, avançou nesta segunda-feira (19) no processo para a obtenção de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Petrobras quer iniciar perfurações exploratórias em uma zona marítima de cerca de 350.000 km² na chamada Margem Equatorial, a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas, no norte do país.

Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo. Em 2023, o Brasil alcançou 15,9 bilhões de barris em reservas comprovadas.

O projeto conta com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em sua defesa, costuma argumentar que o país precisa de fontes de financiamento para a transição energética.

Mas, ao mesmo tempo, o dirigente quer que o Brasil lidere a luta contra o aquecimento global, quando o país se prepara para sediar a cúpula do clima COP30 em Belém, no Pará, em novembro.

O Ibama "aprovou [...] o conceito" de um plano de proteção da fauna na Bacia da Foz do Amazonas, diz um comunicado difundido nesta segunda.

Mas esse avanço "não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória".

Para continuar, o Ibama realizará "vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada, que testarão, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo".

