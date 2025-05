Wall Street fecha levemente em alta e tenta ignorar rebaixamento da nota de crédito dos EUA

A Bolsa de Nova York fechou levemente em alta nesta segunda-feira (19) após começar o dia no vermelho, com os investidores comprando a preços baixos apesar do rebaixamento da nota de crédito da dívida dos Estados Unidos pela Moody's.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,32%, enquanto o tecnológico Nasdaq (+0,02%) e o amplo S&P 500 (+0,09%) terminaram próximos da estabilidade.

"Os investidores se cansaram do mantra 'Vender ativos americanos' e optaram por começar a comprar ações na maioria dos setores", resumiu em uma nota José Torres, analista da Interactive Brokers, enquanto o mercado tentava superar a queda da classificação da dívida americana.

Na sexta-feira, pela primeira vez na história, a agência classificadora Moody's rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos de seu nível máximo Aaa para Aa1, como forma de expressar sua preocupação com o elevado endividamento do país.

As agências Standard and Poor's Global Ratings e Fitch já haviam retirado dos Estados Unidos sua nota máxima em 2011 e 2023, respectivamente.

O rebaixamento pela Moody's não é surpreendente, declarou à AFP Subadra Rajappa, analista do Société Générale.

Como consequência, "a maioria dos títulos limitou suas perdas iniciais, o que provocou uma recuperação dos principais índices", explicaram os analistas do site especializado Briefing.com em uma nota.

Enquanto isso, os investidores acompanham de perto o projeto de lei orçamentária em debate no Congresso americano. Este megapacote, impulsionado pelo presidente Donald Trump, tem como objetivo a extensão dos créditos fiscais concedidos durante seu primeiro mandato antes que expirem.

O programa orçamentário é "um pouco maior do que o previsto (...) e o déficit poderia ser maior porque os cortes de gastos não são suficientes", observou Rajappa.

No mercado de renda fixa, a taxa de juros da dívida pública americana a dez anos caía por fim para 4,44%, frente aos 4,48% do fechamento de sexta-feira.

Em outros setores da bolsa, os destaques foram: a farmacêutica Novavax, que avançou 15,01% após o regulador FDA aprovar uma vacina contra a covid-19, e a Microsoft, que subiu 1,01% após anunciar que incorporaria à sua plataforma de computação em nuvem o Grok, família de modelos de inteligência artificial (IA) generativa de Elon Musk.

