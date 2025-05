Câncer de Biden alimenta teoria de que democrata escondia algo

Aliados do presidente americano, Donald Trump, usaram nesta segunda-feira (19) o anúncio do câncer de próstata de Joe Biden para alimentar a teoria de que o ex-presidente e sua equipe esconderam o quadro de saúde do democrata enquanto ele ocupava a Casa Branca.

Apesar de Trump ter expressado tristeza após saber da doença de Biden, seu vice-presidente, J.D. Vance, disse que era necessário ser honesto sobre o estado de saúde do democrata. Donald Jr., filho de Trump, questionou se o fato foi ocultado.

A piora da saúde de Biden já era assunto de conversas, devido a um livro sobre o tema cujo lançamento acontece nesta semana. Em "Original Sin", os jornalistas Jake Tapper, da CNN, e Alex Thompson, da Axios, afirmam que a Casa Branca escondeu a piora do quadro de Biden durante a campanha eleitoral de 2024.

O democrata era o presidente mais velho da história americana quando deixou o cargo, em janeiro. Sua equipe negou que tenha ocorrido uma tentativa de esconder problemas de saúde do democrata.

"Realmente precisamos ser honestos sobre se o ex-presidente era capaz de fazer o seu trabalho", disse Vance. "De certa forma, eu o culpo menos do que culpo as pessoas que o cercavam."

- Erro involuntário -

Donald Trump Jr. sugeriu que Biden sabe do diagnóstico há mais tempo. "O que quero saber é como a doutora Jill Biden ignorou uma metástase de câncer no estágio cinco, ou se trata-se de outro encobrimento", publicou Don Jr. na rede Truth Social, referindo-se à ex-primeira-dama.

A escala de gravidade de um câncer vai até o estágio quatro. O cinco não é um termo reconhecido pelos médicos.

Don Jr. publicou depois um vídeo de Biden — cujo filho Beau morreu de câncer em 2015 — em que o ex-presidente comete um aparente deslize durante um discurso, em 2022: "Eu e muitas outras pessoas com quem cresci temos câncer."

A Casa Branca evitou hoje responder se os médicos poderiam ter ignorado os estágios iniciais da doença de Biden, e se há uma eventual preocupação com a qualidade do atendimento recebido pelos presidentes.

"Não, ao menos no que se refere ao presidente Trump. O médico da Casa Branca é fenomenal", afirmou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

