Campeão em Roma, Alcaraz recupera segunda posição no ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão no fim de semana do Masters 1000 de Roma, recuperou a segunda posição no ranking da ATP, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (19), a última antes do início do torneio de Roland Garros.

Este detalhe tem grande relevância, já que Alcaraz só poderá enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, em uma hipotética final no saibro parisiense.

Sinner, de volta ao circuito depois de cumprir três meses de suspensão por doping, e Alcaraz se enfrentaram justamente na final em Roma, com vitória do espanhol por 7-6 (7/5) e 6-1.

O número 3 na lista é o alemão Alexander Zverev, eliminado nas quartas de final no torneio italiano e que agora poderá enfrentar Sinner ou Alcaraz em uma hipotética semifinal em Roland Garros, onde foi finalista no ano passado, derrotado pelo espanhol.

Outra mudança dentro do Top 10 foi a ascensão à oitava posição do italiano Lorenzo Musetti, semifinalista em Roma, ultrapassando o australiano Alex De Minaur (N.9).

O jovem João Fonseca, de 18 anos, é o único brasileiro que aparece no Top 100, em 65º.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.380 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.850 (+1)

3. Alexander Zverev (ALE) 7.285 (-1)

4. Taylor Fritz (EUA) 4.625

5. Jack Draper (GBR) 4.610

6. Novak Djokovic (SRV) 4.080

7. Casper Ruud (NOR) 3.905

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.860 (+1)

9. Alex De Minaur (AUS) 3.635 (-1)

10. Holger Rune (DIN) 3.440

11. Daniil Medvedev (RUS) 3.290

12. Tommy Paul (EUA) 3.210

13. Ben Shelton (EUA) 2.980

14. Arthur Fils (FRA) 2.845

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.625 (+1)

16. Grigor Dimitrov (BUL) 2.595 (-1)

17. Andrey Rublev (RUS) 2.540

18. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.475

19. Jakub Mensik (CZE) 2.272 (+2)

20. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.270 (-1)

...

65. João Fonseca (BRA) 907

