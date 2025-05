Líder Napoli leva susto mas mantém um ponto de vantagem sobre Inter

Após várias reviravoltas, o Napoli manteve a liderança da Serie A, apesar do empate em 0 a 0 com o Parma neste domingo (18), com uma vantagem de um ponto sobre a Inter de Milão, que havia ultrapassado o time napolitano duas vezes antes de sofrer o gol de empate da Lazio (2 a 2) aos 90 minutos de jogo.

O título de campeão italiano de 2025 será definido na 38ª e última rodada. Se napolitanos e interistas terminarem com o mesmo número de pontos, uma partida de desempate praticamente sem precedentes será disputada.

Já se o Napoli vencer o Cagliari em casa, conquistará o 'scudetto' pela quarta vez, independentemente do resultado da Inter na visita ao Como.

O time do sul da Itália teria se sagrado campeão neste domingo se tivesse vencido o Parma e a Inter perdido.

- "Perto do título" -

Sem conseguir superar a defesa adversária e marcar um gol, o Napoli caiu virtualmente para o segundo lugar quando a Inter fez 1 a 0 e depois 2 a 1 sobre a Lazio.

Mas os 'nerazzurri' sofreram um pênalti aos 90 minutos, convertido pelo veterano espanhol Pedro (90'), após um toque de mão na bola de Yann Bisseck na área.

"Estamos perto do título, mas ainda temos uma partida para vencer diante da nossa torcida, no nosso estádio. Esta temporada está sendo realmente difícil", destacou o técnico Antonio Conte. "Estamos em condições de fazer algo realmente incrível", insistiu ele.

Pedro já havia sido o autor do primeiro gol do time romano (72').

O Cagliari, próximo adversário do Napoli, garantiu sua permanência na primeira divisão graças a uma vitória por 3 a 0 sobre o penúltimo colocado Venezia.

A Juventus está na 4ª colocação (67 pontos), última que classifica para a Liga dos Campeões, graças à vitória por 2 a 0 sobre a Udinese.

Mas a equipe do técnico Igor Tudor está apenas um ponto à frente da Roma (5ª, 66 pontos), que venceu o Milan por 3 a 1, no Estádio Olímpico quatro dias após a derrota dos 'rossoneri' na final da Copa da Itália (1 a 0) contra o Bologna.

- Temporada desastrosa para o Milan -

Com esse novo revés, o Milan caiu para o nono lugar e perdeu sua última esperança de participar de alguma competição europeia na próxima temporada.

Além da Roma, a Lazio (65 pontos) ainda pode acreditar, com seus três pontos de vantagem sobre a Fiorentina (7ª, 62 pontos), que venceu o Bologna (8ª, 62 pontos).

Na parte de baixo da tabela a 38ª rodada vai definir quem vai acompanhar o Monza na segunda divisão.

Goleado em Cagliari (3-0), o Venezia é 19º, com 29 pontos, dois atrás da primeira equipe na zona de permanência, o Lecce, que saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Torino (1-0).

O Empoli, que venceu na visita ao Monza (3-1), ocupa o 18º lugar com o mesmo número de pontos do Lecce (31).

--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Genoa - Atalanta 2 - 3

- Domingo:

Lecce - Torino 1 - 0

Monza - Empoli 1 - 3

Juventus - Udinese 2 - 0

Inter - Lazio 2 - 2

Hellas Verona - Como 1 - 1

Fiorentina - Bologna 3 - 2

Roma - Milan 3 - 1

Parma - Napoli 0 - 0

Cagliari - Unione Venezia 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 79 37 23 10 4 57 27 30

2. Inter 78 37 23 9 5 77 35 42

3. Atalanta 74 37 22 8 7 76 34 42

4. Juventus 67 37 17 16 4 55 33 22

5. Roma 66 37 19 9 9 54 35 19

6. Lazio 65 37 18 11 8 61 48 13

7. Fiorentina 62 37 18 8 11 57 39 18

8. Bologna 62 37 16 14 7 56 44 12

9. Milan 60 37 17 9 11 59 43 16

10. Como 49 37 13 10 14 49 50 -1

11. Torino 44 37 10 14 13 39 43 -4

12. Udinese 44 37 12 8 17 39 53 -14

13. Genoa 40 37 9 13 15 34 48 -14

14. Cagliari 36 37 9 9 19 40 54 -14

15. Hellas Verona 34 37 9 7 21 32 65 -33

16. Parma 33 37 6 15 16 41 56 -15

17. Lecce 31 37 7 10 20 26 58 -32

18. Empoli 31 37 6 13 18 32 57 -25

19. Unione Venezia 29 37 5 14 18 30 53 -23

20. Monza 18 37 3 9 25 28 67 -39

./bds/jr/pm/iga/aam