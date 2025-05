Villarreal vence Barça (3-2) e garante vaga na Champions; Real Madrid bate Sevilla

O Villarreal se classificou para a próxima edição da Liga dos Campeões após derrotar o já campeão Barcelona (3-2) neste domingo (18) no Estádio Olímpico de Montjuic, pela 37ª e penúltima rodada de LaLiga.

Depois de na última quinta-feira o Athletic Bilbao garantir a quarta vaga na principal competição europeia de clubes, três dias depois o "Submarino Amarelo" fechou o grupo de times espanhóis que jogarão a próxima Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal.

A equipe comandada pelo técnico Marcelino García Toral tem agora 67 pontos e não será mais alcançada pelo Betis do chileno Manuel Pellegrini, que perdeu para o Atlético de Madrid no Metropolitano (4 a 1) com dois gols do argentino Julián Álvarez e outro do compatriota Ángel Correa.

- Athletic Bilbao se garante na Supercopa -

Diante de um Barça ainda de ressaca após as comemorações dos títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, na sexta-feira, nas ruas da cidade, o Villarreal mostrou mais envolvimento no jogo e levou os três pontos graças aos gols de Ayoze Pérez (4'), Santi Comesaña (50') e do canadense Tajon Buchanan (80'). Os golaços de Lamine Yamal (38') e Fermín López (50') não foram suficientes para o Barcelona.

O clima para os anfitriões era de festa, apesar da derrota, três dias depois de o título ter sido garantido com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Espanyol.

Também na parte superior da tabela, o Athletic Bilbao garantiu o quarto lugar, e com ele a presença na próxima Supercopa da Espanha, após vencer na visita ao Valencia (1-0) com um gol de Álex Berenguer.

"Terminamos em quarto lugar em uma liga onde estão Barça, Real Madrid e Atlético, e tivemos um bom desempenho na Europa, mesmo sem ter conseguido chegar às semifinais", disse o ponta navarro do time 'rojiblanco'.

Numa partida sem nada em disputa, o Real Madrid (2º) venceu o Sevilla (16º) por 2 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán com gols de Kylian Mbappé (75') e Jude Bellingham (87'). A equipe sevilhista sofreu as expulsões de Loïc Baldé aos 12 minutos e de Isaac Romero aos 48.

- Mbappé perto da Chuteira de Ouro -

O gol de Mbappé deixa o astro francês mais perto de ganhar a Chuteira de Ouro europeia, a um gol de igualar a marca do sueco Viktok Gyokeres, do Sporting de Portugal.

Mbappé tem 29 gols no campeonato, quatro a mais que o polonês Robert Lewandowski, do Barça.

A disputa pelas outras duas competições europeias, a Liga Europa e a Conference League, continua em aberto, com três equipes separadas por um ponto: Celta de Vigo (7º), Rayo Vallecano (8º) e Osasuna (9º).

Na luta pela sobrevivência, o Leganés (18º) se agarrou às suas chances de permanecer na primeira divisão ao vencer por 1 a 0 o já rebaixado Las Palmas.

E o Alavés (14º) garantiu mais um ano de presença na elite do futebol espanhol após vencer na visita ao Valladolid (1-0).

Leganés e Espanyol, que perdeu por 2 a 0 para o Osasuna, vão se enfrentar na última rodada para evitar a última posição de rebaixamento.

--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Domingo:

Las Palmas - Leganés 0 - 1

Barcelona - Villarreal 2 - 3

Celta Vigo - Rayo Vallecano 1 - 2

Valencia - Athletic Bilbao 0 - 1

Mallorca - Getafe 1 - 2

Real Sociedad - Girona 3 - 2

Sevilla - Real Madrid 0 - 2

Valladolid - Alavés 0 - 1

Atlético de Madrid - Betis 4 - 1

Osasuna - Espanyol 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 37 27 4 6 99 39 60

2. Real Madrid 81 37 25 6 6 76 38 38

3. Atlético de Madrid 73 37 21 10 6 64 30 34

4. Athletic Bilbao 70 37 19 13 5 54 26 28

5. Villarreal 67 37 19 10 8 67 49 18

6. Betis 59 37 16 11 10 56 49 7

7. Celta Vigo 52 37 15 7 15 57 56 1

8. Rayo Vallecano 51 37 13 12 12 41 45 -4

9. Osasuna 51 37 12 15 10 47 51 -4

10. Mallorca 47 37 13 8 16 35 44 -9

11. Real Sociedad 46 37 13 7 17 35 44 -9

12. Valencia 45 37 11 12 14 43 53 -10

13. Getafe 42 37 11 9 17 33 37 -4

14. Alavés 41 37 10 11 16 37 47 -10

15. Girona 41 37 11 8 18 44 56 -12

16. Sevilla 41 37 10 11 16 40 51 -11

17. Espanyol 39 37 10 9 18 38 51 -13

18. Leganés 37 37 8 13 16 36 56 -20

19. Las Palmas 32 37 8 8 21 40 59 -19

20. Valladolid 16 37 4 4 29 26 87 -61

